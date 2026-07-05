Alexander Marcus live in Bremen

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Madonna feiert Album „Confessions II“ mit DJ-Party in London
Musik
Taylor Swifts Traumhochzeit: Die Stars kommen in Scharen
Halbzeitshow-Drama bei der Fußball-WM: FIFA beruhigt Fans
Gewitter bei den Foo Fighters: Innenraum des Olympiastadions geräumt
AnnenMayKantereit in Frankfurt: Zeiten, Setlist, Anfahrt
30.10.26
19.02.27
20.02.27
25.02.27
26.02.27
Kartoffeln statt „Papaya“: Alexander Marcus wirbt für Aldi
Für eine Werbekampagne des Discounters hat er seinen „Papaya“-Song umgeschrieben.
Lollapalooza 2023: Die besten Fotos und Momente des Festivals
Wir waren beim Festival in Berlin dabei und zeigen euch hier u.a. die schönsten Live-Fotos.
ME-Interview mit Alexander Marcus: „Schlager? Beleidigend!“
Seit Jahren spaltet Alexander Marcus mit seiner „Electrolore“ die Gemüter. Dass er mit dem herrschenden Schubladen-Denken jedoch nichts anfangen kann, verriet er im Videointerview.
Alexander Marcus besingt „Hundi“ auf neuem Album „KRISTALL“ (Video)
Alexander Marcus ist zu gewisser Bekanntheit gelangt und veröffentlicht nun bereits seine vierte Platte. "Kristall" erscheint am 3.Oktober 2014.
Bela B. kollaboriert mit Alexander Marcus: Ist das noch Punkrock?
In „Glanz und Gloria“, dem selbstironischen Kino-Debüt von Alexander Marcus, übernimmt Ärzte-Schlagzeuger Bela B. eine Gastrolle und singt mit dem „King of Electrolore“ ein Duett - Musik-Comedy oder schlechter Scherz?
09.07.26
11.07.26
17.07.26
21.07.26
23.07.26
24.07.26
28.07.26
29.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.