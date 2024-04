Kartoffeln statt „Papaya“: Alexander Marcus wirbt für Aldi

Für eine Werbekampagne des Discounters hat er seinen „Papaya“-Song umgeschrieben.

„Im Patata-Land ist alles so frisch, was anderes kommt bei mir nicht mehr auf den Tisch“, singt Alexander Marcus in einer neu veröffentlichten Social-Media-Video-Kampagne für Aldi Nord. Für den anderthalbminütigen Werbeclip hat der Sänger seinen Hit „Papaya“ (2008), dessen Musikvideo bei YouTube 23 Millionen Aufrufe zählt, umgeschrieben. Im Refrain wechselt er dafür von „Papaya, Papaya“ zu „Patata, Patata“ (spanisch für „Kartoffel“).

Im Werbeclip ist Alexander Marcus beim Einkaufen zu sehen. Als er eine Kartoffel aus dem Regal nimmt und diese begutachtet, bekommt er eine Vision. Er träumt vom „Patata-Land“. In diesem Paralleluniversum kann der 52-Jährige nur noch an Gemüse denken und ist von Gurke, Radieschen & Co. besessen, welche er euphorisch besingt. Das „Patata“-Land ist eine Anspielung auf seinen Hit „Papaya“, in dem er den Fantasieort namens Papaya besingt.

Fans sind überzeugt

Zeitgleich mit der YouTube-Premiere des Videos hat Aldi Nord unter anderem auch ein Instagram-Post mit Marcus verfasst.

Die Kommentare zum Post fallen größtenteils positiv aus. So betitelt eine Nutzerin den Werbefilm als „die beste PR-Kampagne der Geschichte“. Ein anderer User ruft dazu auf, seinen Kommentar zu liken, wenn man auch der Meinung sei, Alexander Marcus müsse mit der neuen Version seines Liedes zum ESC.

Werbung für Stars ein hohes Risiko

