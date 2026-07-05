Black Sea Dahu live in Sion

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Pansy Division live in Köln
Sonic Ballroom
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16.07.26

Pansy Division live in Berlin
Lido
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17.07.26

Pansy Division live in Glaubitz
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18.07.26

Pansy Division live in Coburg
Alter Güterbahnhof
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04.02.27

One Vision of Queen feat. Marc Martel live in Riesa
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06.02.27

One Vision of Queen feat. Marc Martel live in Lingen
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07.02.27

One Vision of Queen feat. Marc Martel live in Hamburg
Barclays Arena
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09.02.27

One Vision of Queen feat. Marc Martel live in Berlin
Uber Arena
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11.02.27

One Vision of Queen feat. Marc Martel live in Erfurt
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12.02.27

One Vision of Queen feat. Marc Martel live in Köln
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