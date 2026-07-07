„Party Rock Anthem“-Sängerin Lauren Bennett ist verstorben

Die britische Sängerin von LMFAOs Hit „Party Rock Anthem“ ist im Alter von 37 Jahren verstorben.

Lauren Bennett ist tot. Die britische Sängerin, die 2011 durch ihren Beitrag zu LMFAOs „Party Rock Anthem“ einem internationalen Publikum bekannt wurde, starb im Alter von 37 Jahren. Die Nachricht teilte ihre frühere Gruppe G.R.L. am Montag, 6. Juli, über Instagram mit. Eine Todesursache wurde zunächst nicht genannt.

In dem Statement der Band heißt es, Bennett habe ihren Weggefährtinnen viel bedeutet. Man werde die gemeinsamen Erinnerungen, ihre Wärme und ihren Einfluss auf das Leben vieler Menschen bewahren. Auch ehemalige Kolleginnen und Fans reagierten mit Trauer auf die Nachricht.

Das Posting von G.R.L. auf Instagram:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weltweiter Erfolg mit „Party Rock Anthem“

„Party Rock Anthem“ erschien 2011 und entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Dance-Pop-Songs der frühen 2010er-Jahre. Der Track von LMFAO mit Lauren Bennett und GoonRock stand sechs Wochen an der Spitze der Billboard Hot 100. Das zugehörige Musikvideo zählt auf YouTube mehr als 2,5 Milliarden Aufrufe.

Bennett trat auch im Musikvideo auf. Für viele Hörer:innen blieb ihre Stimme eng mit dem Refrain und dem Sound des Songs verbunden, der damals Clubs, Radios und Festivalbühnen prägte.

Hier noch einmal zum Nachhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Von Paradiso Girls zu G.R.L.

Vor ihrem Erfolg mit LMFAO war Lauren Bennett Teil der Paradiso Girls. Die Gruppe wurde von Robin Antin, der Gründerin der Pussycat Dolls, als europäisch ausgerichtetes Popprojekt aufgebaut. 2009 veröffentlichte die Band unter anderem die Single „Patron Tequila“.

Später stieß Bennett zu G.R.L., einer weiteren von Antin initiierten Girlgroup. Zur Besetzung gehörten Paula Van Oppen, Natasha Slayton, Simone Battle und Emmalyn Estrada. Die Gruppe veröffentlichte 2014 die Single „Ugly Heart“ und war im selben Jahr auf Pitbulls „Wild Wild Love“ zu hören.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nach dem Tod von Simone Battle 2014 wurde die Zukunft der Band unsicher. G.R.L. lösten sich 2015 auf, traten später aber zeitweise wieder gemeinsam auf.

Weitere Arbeiten für Film und Pop

Neben ihren Bandprojekten arbeitete Lauren Bennett auch für Soundtracks. Ihre Stimme war unter anderem auf den Filmmusiken von „Date Night“ und „21 Jump Street“ zu hören.