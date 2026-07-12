Boy Harsher live in Frankfurt

Musik
Lenny Kravitz beim Jazz Open Stuttgart: Tickets, Anfahrt, Setlist
BTS-Ansturm in München: Alles Wichtige über die Anreise zur Arena
Kanye West spaltet Albanien: Millionen-Zuschuss für Konzert im Juli
Taylor-Swift-Hochzeit: Fans kaufen echten Müll als Souvenir
News
ZDF gibt Stellungnahme zu Ikkimels MoMa-Auftritt ab
19.11.26
20.11.26
21.11.26
22.11.26
24.11.26
Melt Festival 2020 gibt weitere Acts bekannt – mit Woodkid und Mount Kimbie
Mit Interpret*innen wie Woodkid, Mount Kimbie und Nina Kraviz wächst das Line-up des Melt Festvials 2020 um einige weitere beliebte Acts aus der Indie- und Electro-Szene.
Mit Beirut, Cherry Glazerr, Girlpool und Moritz Krämer: 14 neue Alben, die diese Woche erschienen sind
Diese Woche sind unter anderem Alben von Tiny Ruins, Moritz Krämer und Station 17 erschienen. Hier sind Hörproben und natürlich unsere Rezensionen dazu.
14.07.26
15.07.26
16.07.26
17.07.26
21.07.26
24.07.26
28.07.26
30.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.