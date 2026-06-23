David Duchovny live in Zürich

News
Haftbefehl zieht sich zurück
Sonntag beim Hurricane 2026: Die besten Bilder von Provinz und mehr
Twenty One Pilots und mehr: Die Bilder vom Sonntag beim Southside 2026
Musik
Hurricane 2026: Die besten Bilder vom Samstag mit Finch und mehr
Altbier mit Bad Bunny: Fans feierten mit dem Superstar in Düsseldorf
13.10.26
17.10.26
18.10.26
David Lynch gibt alle Darsteller für „Twin Peaks“-Comeback bekannt
Die Besetzungsliste grenzt an pure Verschwendung.
„Akte X“: Making-Of zur neuen Serie auf YouTube veröffentlicht
Die Wahrheit ist immer noch da draußen: Ab Januar 2016 gehen Mulder und Scully wieder auf Jagd nach Außerirdischen. Um Fans die Wartezeit zu verkürzen, wurde jetzt ein über 20 Minuten langes Making-Of veröffentlicht.
Neuer „Akte X“-Trailer zur Serienfortsetzung wirkt bedrohlich
Die kultige Mystery-Serie „Akte X“ wird im Januar mit sechs neuen Episoden fortgesetzt. Jetzt gibt es einen neuen Trailer zu bestaunen.
„Akte X“: David Duchovny steht für weitere Folgen bereit
Obwohl die neuen Folgen der Mystery-Serie „Akte X“ gerade erst gedreht werden, hat sich David Duchovny schon bereiterklärt, für eine weitere Fortsetzung zur Verfügung zu stehen.
David Duchovnys Solodebüt „HELL OR HIGHWATER“ erscheint wirklich
Im Stream kann man Duchovny schon singen hören, in den USA soll das Album noch diesen Monat erscheinen.
24.06.26
25.06.26
29.06.26
30.06.26
04.07.26
10.07.26
11.07.26
14.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.