Foreigner live in Bassum

Ein Konzert von Foreigner ist wie ein Prozeß: Die ganze Beweislast liegt bei der Band, die an diesem Abend angetreten ist, jeden noch so begründeten Verdacht hinsichtlich ihres Comebacks von der Bühne zu fegen. Hat Sänger Lou Gramm überhaupt noch das nötige Pfund in der Stimme? Und vor allem: Kann das einstige Flaggschiff des Mainstream-Rock […]