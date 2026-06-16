Kreidler live in Düsseldorf

Musik
Bonnie Tyler nicht mehr im Koma – aber noch schwer krank
Jelly Roll und Bunnie XO: Nach fast 10 Jahren Ehe kommt die Scheidung
Oliver Tree stirbt bei einem Helikopterabsturz
News
Doja Cats Konzerte in Deutschland: Tickets, Zeiten & Setlist
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Emily Armstrong feiert in Trachtenkleidung das „Deutsche Vita“
18.06.26
25.06.26
12.11.26
13.04.27
Lykke Li, Eno/Hyde, The Horrors – die Alben der Woche vom 02. Mai 2014
Alle wichtigen Album-Neuheiten der Woche in der Galerie.
Lykke Li, Eno/Hyde, The Horrors – die Platten der Woche vom 02. Mai 2014
Diese Woche erscheinen unter anderem die Alben I NEVER LEARN von Lykke Li, SOMEDAY WORLD von Eno/ Hyde und LUMINOUS von The Horrors. Alle weiteren Neuheiten findet Ihr im Text und in der Galerie.
17.06.26
21.06.26
23.06.26
26.06.26
29.06.26
03.07.26
04.07.26
10.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.