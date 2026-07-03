Luna live in Köln

Sie rotierten heavy abseits von MTV und VIVA: tourten und spielten und feierten und ließen sich feiern – mit dem zweiten Album „Hot Rail“ schon lange nicht mehr nur von den Kritikern. Mit einfach guter Musik in die Albumcharts und auf Triumphzug durch ausverkaufte Clubs sowie berstende Festivalzelte: Die Calexico-Erfolgsgeschichte, wie sie uns gefällt. Die […]