Luna live in Köln

Ob ein neues Album, die Rückkehr auf die Bühne oder nur ein bloßes Gerücht: Der Februar ist noch nicht einmal um und schon folgt ein großes Comeback dem nächsten. Von Blur bis Wham! (ja, Wham!) - wir haben sie für euch zusammengefasst.
Manche Musik ist unzertrennlich mit den Orten verknüpft, an denen sie entsteht: So kann man zum Beispiel die Geschichte von Kraftwerk nicht erzählen, ohne das hässliche Haus in einer hässlichen Düsseldorfer Straße zu erwähnen, in dem sich einst ihr legendäres Kling-Klang-Studio befand. Einen fast genauso großen Stellenwert hatte die Clubszene der Lower East Side für […]
Sie rotierten heavy abseits von MTV und VIVA: tourten und spielten und feierten und ließen sich feiern – mit dem zweiten Album „Hot Rail“ schon lange nicht mehr nur von den Kritikern. Mit einfach guter Musik in die Albumcharts und auf Triumphzug durch ausverkaufte Clubs sowie berstende Festivalzelte: Die Calexico-Erfolgsgeschichte, wie sie uns gefällt. Die […]