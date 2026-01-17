Nick Cave & The Bad Seeds live in Klam

News
Blackpink sind zurück: Mini-Album DEADLINE nach vier Jahren
Rekord für Bruno Mars: 2,1 Millionen Tickets an einem Tag verkauft
Musik
K.I.Z: „Nur für die Frauen“-Konzert 2026 in Berlin – alle Infos
Muse canceln kurzfristig: Warum die Band vier Konzerte absagen musste
Billy Corgan behauptet: Weißes Haus wollte ihn für Kampagne nutzen
16.06.26
30.06.26
06.07.26
02.08.26
23.08.26
So holt ihr euch Nick Cave & The Bad Seeds live ins Wohnzimmer
LIVE GOD: Nick Cave & The Bad Seeds bannen Live-Erlebnis auf Platte. Hier alle Infos.
Nick Cave live in Berlin: Tickets, Support, Zeiten, Anfahrt, Setlist
Nick Cave & The Bad Seeds treten am 29. und 30. September in der Berliner Uber Arena auf. Alle Infos zu den Konzerten findet ihr hier.
Nick Cave: Künstliche Intelligenz in der Kunst ist „unfassbar beunruhigend“
Sorgen um seinen Job mache Nick Cave sich nicht – dafür um die Menschheit als Ganzes.
Nick Cave & The Bad Seeds: So klingt die neue Single „Frogs“
Mit dem Song erschien bereits die zweite Single des im August kommenden Albums WILD GOD.
Nick Cave & The Bad Seeds kündigen neues Album WILD GOD an
Die neue Platte wird am 30. August erscheinen. Hört hier in den Titelsong herein.
Der Musikexpress 2/2026 mit Radiohead, Dry Cleaning, Sleaford Mods & Rihanna
Radiohead feiern ihr Comeback, Dry Cleaning wagen sich ins Herz der Finsternis und Sleaford Mods holen zum Rundumschlag aus – diese und weitere Themen im jetzt erschienenen Musikexpress 02/2026.