Papa Roach live in Hamburg

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Bruno Mars in Berlin: Es gibt noch Karten für alle Shows
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PJ Harvey: Neue Single „Voyager“ ist erschienen
PEOPLE Festival 2026 in Berlin: Dessners, Ben Howard, Henning May &...
37 Grad im Olympiastadion: So überlebt ihr Bruno Mars in Berlin
13.11.26
18.11.26
21.11.26
23.11.26
26.11.26
Hurricane 2026: Die besten Bilder vom Samstag mit Finch und mehr
Die besten Bilder vom Samstag – inklusive Secret Act Leoniden, Twenty One Pilots und vielen mehr.
Rock am Ring 2026: Der Freitag, an dem die Nullerjahre zurückschlugen
Linkin Park, Papa Roach und Limp Bizkit machen den Freitag zu einer wilden Zeitreise.
Testet euer Wissen: Hättet ihr diese 10 Fakten über Nu-Metal gewusst?
Nu-Metal war mal in aller Munde und zwischendurch glaubte man gar an ein Comeback. Hier die Genre-Facts
Wacken 2025: Papa Roach gedenken Ozzy und Chester Bennington
Dafür muss Zeit sein: So ehren Papa Roach ihren Freund und ihr Idol bei Wacken.
Papa Roach und Jeris Johnson veröffentlichen „Last Resort (Reloaded)“
Papa-Roach-Sänger Jacoby Shaddix und Jeris Johnson interpretieren den den 2000er-Nu-Metal-Gassenhauer „Last Resort“ neu.
27.06.26
28.06.26
30.06.26
01.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.