Pisse live in Basel

Eine Band voller Ronnys, das schwarze Monster und ein nie verwundener Todesfall: Die Popwoche huldigt heute erneut der Kulturpraxis des Interviews. Der ravende Reporter Linus Volkmann hat bemerkenswerte Begebenheiten festgehalten, die jenseits des Mikros geschahen. Von Sabrina Setlur und Kelly Osbourne über Pisse und Blackmail bis hin zu Hubert Kah.
In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Julia Lorenz die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Serien, welches Kaugummi-Merch von kurz nach dem Krieg lohnt sich (nicht) – und was war sonst noch so los? In der neuen Folge zur KW 05/2020 geht es darum, dass Frauen einfach „eine andere Energie“ als Männer haben – genetisch beziehungsweise astrologisch bedingt. Was will man machen? Außerdem: Pisse, Hubba Bubba, Pfusch und der Tod. Die neue Popwoche ist draußen – come in and find out!