Sebastian Krumbiegel live in Unna

Historischer Erfolg: Mariah Carey stößt Udo Lindenberg vom Thron
Film und Serie
Ethan Hawke erinnert sich: Robin Williams‘ mentale Gesundheit am F...
1 Live Krone 2025: Alle Gewinner:innen und Highlights der Preisverleihung
Ikkimel kündigt OnlyFans-Account an: Was steckt hinter der Ansage?
Musik
Rosalía live 2026: Konzerte in Deutschland und der Schweiz
13.12.25
22.02.26
28.03.26
29.03.26
10.04.26
Sebastian Krumbiegel im Interview: „Es ist schick geworden, rechts zu sein“
Ein Gespräch über die Wahlerfolge der AfD, das Pöblervideo aus Sylt – und warum wir trotz allem nicht die Zuversicht verlieren dürfen.
Prinzen-Sänger verteidigt Waffenlieferungen in die Ukraine
Bei „Maischberger“ äußerte sich Sebastian Krumbiegel zum russischen Angriffskrieg und den Landtagswahlergebnissen der AfD in Ostdeutschland.
OK Kid und Sebastian Krumbiegel teilen Song „Fest der Liebe“
OK Kid haben sich für ihre Weihnachtssingle mit dem Sänger von Die Prinzen zusammengetan. Hört hier rein.
Die Prinzen: Sebastian Krumbiegels Lesung von rechten Demonstranten bedroht
Krumbiegel will aber seine Lesung trotz angekündigter Demo von Rechtsextremist:innen nicht absagen.
Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel verzichtet auf Friedenspreis
Als Grund nannte er die Haltung einiger Beteiligter gegenüber dem Ukraine-Krieg.
