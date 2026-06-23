Shelter live in Berlin

Im Sommer 1971 katapultierten die BEATLES den 38jährigen Amerikaner Allen Klein aus Ihren 1968 gegründeten APPLE REC. Klein, knappe 15 Monate vorher eingekauft, um aus einem zerbröckelnden Imperium eine normal funktionierende Firma zu machen, scheiterte an einem Unternehmen, das immer mehr sein wollte als nur Schallplattenfirma. Heute Jedoch ist APPLE REC. wie ein Dutzend andere auch. Nichts mehr ist von den Idealen der Gründerzeit geblieben, in der viele annahmen, die BEATLES könnten die Welt verändern. Eines aber Ist sicher: Die vier Liverpooler setzten einen Prozeß In Gang, der für 98 Prozent aller Musiker Vision blieb: die Gründung einer eigenen Schallplattenfirma.