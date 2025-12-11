Sophia live in Butzbach

Partner
Coldplay dominieren Jahres-Tourneecharts mit Rekordeinnahmen
Social-Media-Verbot in Australien: Folgen für Jugendliche & Musikwelt
Amy Winehouse: Prozess um 836.000 Euro gegen engste Vertraute
Wer ist die Mutter von Miley Cyrus? Bizarre Klage nun entschieden
Historischer Erfolg: Mariah Carey stößt Udo Lindenberg vom Thron
Verfilmte Popliteratur, der Tod und ich: Linus Volkmanns Popkolumne
Welche verfilmte Popliteratur ist die Schlimmste? Und wo sortiert sich „Sophia, der Tod und ich“ ein?
Die 10 besten Bücher des Jahres 2015 (laut Euch)
Wir haben gefragt, Ihr habt abgestimmt: Das sind Eure Top-10-Bücher des Jahres 2015.
Der wahre Emocore
Daseinsgraupel und Bekenntnisdrang: Robin Proper-Sheppard alias Sophia hat sein bisher düsterstes Album gemacht. Und das will einiges heißen.
Dark Captain Light Captain
Mehr Darkais Light: Der Captain befehligt eine düstere, minimalistischere Ausgabe der Fleet Foxes.
Sophia München, Hansa 39
Geschlossene Veranstaltung: In den Sophia-Zirkel erhalt nur Eintritt, wer es der Band gleichtut und voltste Konzentration und Hingabe an den Tag legt.
