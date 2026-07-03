Team Scheisse live in Homberg/Efze

Musik
Gewitter bei den Foo Fighters: Innenraum des Olympiastadions geräumt
AnnenMayKantereit in Frankfurt: Zeiten, Setlist, Anfahrt
Village-People-Sänger Victor Willis mit 74 Jahren gestorben
News
splash! Festival 2026: Line-up, Tickets und Anreise nach Ferropolis
Bad Bunny stellt neuen Stadion-Rekord auf
15.08.26
10.03.27
11.03.27
12.03.27
13.03.27
„Ey, klingt doch alles gleich, nennt euch einfach Team Scheisse“: Das wichtige Interview
Linus Volkmann macht in dieser Kolumne, was er am besten kann: Mit Team Scheisse sprechen.
Team Scheisse im Interview: „Es kann sich niemand erlauben, nicht mitzumachen“
Thomas Tegethoff und Simon Barth haben sich nach ihrem Antif-AfD-Gig in Riesa Zeit für ein Haltungsgespräch genommen.
Team Scheisse, ZSK, Pöbel MC und La Rey treten bei AfD-Gegendemo auf
Die Gegendemo zum AfD-Bundesparteitag in Riesa am Wochenende steht. Hier alle Infos.
„Täter können sich auf dem Gelände frei bewegen“: Sexismus im Punk
Eine Szene zwischen Stammtisch & Awareness, breitbeinigen Mackerposen & Aufbruch zur Diversität. Volkmann im Gespräch mit Ronja Schwikowski.
Linus Volkmanns Popkolumne: Zeig mir dein (ungewöhnlichstes) Bandmerch!
Duftkerzen, Särge, Toilettensitze, Glockenspiel, Monopoly & Wichstücher: Volkmann entführt in die Welt des abstrusen Artist-Merchs.
27.08.26
28.08.26
29.08.26
30.08.26
17.10.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.