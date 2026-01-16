The Notwist live in Straßburg

Wir stellen Euch die interessantesten Newcomer des Jahres vor, Martin Gore erzählt, warum ein Affe sein neues Albumcover gemalt hat und Katja Krasavice erklärt, „wie das Online-Business tickt“ – diese und weitere Themen im jetzt erschienenen Musikexpress 02/21.
Die Brüder Markus und Micha Acher sollen im Juni als „Artists in Residence“ das „Elbjazz“-Festival in Hamburg maßgeblich mitgestalten. Sie wollen dort demonstrieren, dass ihr künstlerischer Horizont weit über ihre ohnehin schon ziemlich außergewöhnliche Indieband The Notwist hinausgeht. Wir haben mit Markus Acher telefoniert und mit ihm über deprimierende Couch-Erfahrungen in Corona-Zeiten gesprochen, über Grenzen in der Kunst und Politik – und über das neue Album von The Notwist, das im Herbst erscheinen soll.