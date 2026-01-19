Uriah Heep live in Spalt-Enderndorf

Too old to rock ’n‘ roll, too young to die‘? Das weitverbreitete (Vor-)-Urteil wollen Uriah Heep unter gar keinen Umständen auf sich sitzen lassen. Auch wenn sie zum engen Kreis der dienstältesten Rock-Combos zählen und zusammen gut und gerne über 100 Jahre Erfahrung auf die Waage bringen dürften, kann von Rente noch längst nicht die […]