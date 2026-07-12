Waving The Guns live in Steyr

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Lenny Kravitz beim Jazz Open Stuttgart: Tickets, Anfahrt, Setlist
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BTS-Ansturm in München: Alles Wichtige über die Anreise zur Arena
Kanye West spaltet Albanien: Millionen-Zuschuss für Konzert im Juli
Taylor-Swift-Hochzeit: Fans kaufen echten Müll als Souvenir
ZDF gibt Stellungnahme zu Ikkimels MoMa-Auftritt ab
06.03.27
10.03.27
11.03.27
12.03.27
14.03.27
Diese 5 Alben beweisen, wie politisch Deutschrap noch immer sein kann
Deutschsprachiger Rap wird in der Öffentlichkeit oftmals als unpolitisch und affirmativ wahrgenommen. Dieser Wahrnehmung setzten wir eine fünfteilige Serie mit den besten politischen Alben der vergangenen Jahre entgegen.
5 politische Deutschrap-Alben (3): Waving The Guns‘ EINE HAND BRICHT DIE ANDERE ist ein Soundtrack für die widerständige Zivilgesellschaft
Bekannt wurden sie mit Feine Sahne Fischfilet: Auf EINE HAND BRICHT DIE ANDERE stehen Waving The Guns in permanenter Alarmbereitschaft angesichts einer drohenden faschistischen Machtergreifung.
03.10.26
23.10.26
27.11.26
04.12.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.