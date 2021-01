Kool Savas und Eko fresh begraben ihren jahrealten Beef

Foto: Redferns via Getty Images, Frank Hoensch. All rights reserved.

Ein legendärer Streit in der Geschichte des Deutschrap hat offenbar ein Ende gefunden – und niemand hat es mitbekommen. In einer Instagram-Story gab Kool Savas bekannt, dass es zwischen ihm und seinem ehemaligen Weggefährten Eko Fresh keinen Streit mehr gebe. Beide hätten sich wohl schon vor einiger Zeit ausgesprochen.

Der bisher größte „Beef“ der Deutschrap-Geschichte

Der Streit zwischen Kool Savas und Eko Fresh gehört zu den bedeutendsten Battles in der deutschen HipHop-Geschichte. In den 2000er-Jahren bestimmten Diskussionen rund um die Tracks „Die Abrechnung“ und „Das Urteil“, in denen die ehemaligen Freunde sich nach allen Formen der Battle-Rap-Kunst das Leben zur Hölle machten, weite Teile von Deutschraps Battle-Kultur. „Das Urteil“ von Kool Savas, der einer allgemeinen Auffassung nach als Sieger aus diesem Wortgefecht hervortrat, beendete schließlich den öffentlichen Schlagabtausch. Auch wenn beiden Disstracks, die emotional sehr aufgeladen waren und inhaltlich unter die Gürtellinie gingen, die Intention zugrunde lag, die Karriere des jeweiligen Kontrahenten zu zerstören, so konnten beide auch nach der Fehde Chart-Erfolge verzeichnen. Ihre Wege verliefen jedoch seit der Geschichte getrennt und kreuzten sich nicht mehr. Zumindest in der Öffentlichkeit.

Schaut Euch hier nochmal beide Videos im Vergleich an:

Kool Savas teilt gemeinsame Erinnerungen mit Eko Fresh

Jetzt hat wohl eine Aussprache zwischen den beiden Deutschrap-Größen stattgefunden, von der niemand etwas mitbekam. Dies bestätigte Kool Savas kürzlich bei einer Instagram-Fragerunde und teilte sogar ein paar nostalgische Momente mit seinem ehemaligen Schützling. Neben einem Foto der beiden aus ihrer gemeinsamen Zeit, verriet der King of Rap noch seinen Lieblingssong von Eko Fresh und ihm. Dies sei offenbar der Song „Drück auf Play“. Bei der Frage nach der besten Erinnerung, die der Rapper an die gemeinsame Zeit mit Eko habe, antwortete er: „Wir hatten viele gute Erfahrungen und schöne Erinnerungen. Die Shows waren mega.“

Frieden in der HipHop-Welt?

Ein anderer Konflikt zwischen zwei HipHop-Legenden, der wahrscheinlich viel größere Wellen geschlagen hätte, konnte ebenfalls kürzlich beendet werden. Und das noch bevor er überhaupt richtig los ging. Nachdem sich Snoop Dogg und Eminem im vergangenen Jahr gegenseitig mehrere Male provoziert hatten und alles auf einen historischen „Beef“ hindeutete, entspannte sich offenbar die Lage und Snoop Dogg gab an, dass zwischen ihm und Eminem alles in Ordnung sei.

Kool Savas neues Album AGHORI soll am 5. Februar 2021 erscheinen.