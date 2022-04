Kraftklub kündigen neues Album KARGO an – „Ein Song reicht“ hier im Stream

Ihr gebuchter Headliner-Auftritt beim Lollapalooza Festival Berlin deutete es an, nun steht es fest: Kraftklub sind wieder da. Die Chemnitzer Band hat am Freitag ihr neues Album KARGO angekündigt und stimmt ihre Fans mit der Comeback-Single „Ein Song reicht“ gebührend darauf ein. Eine Liebeserklärung an die Kraft der Musik im Allgemeinen und an Acts wie The Streets, Tame Impala, The Killers, Kate Nash, Lykke Li und Florence + the Machine im Speziellen.

KARGO soll am 23. September 2022 erscheinen und damit fünf Jahre nach ihrem dritten und noch immer aktuellem Album KEINE NACHT FÜR NIEMAND. Sänger Felix Brummer hat in der Zwischenzeit unter den Namen Kummer sein Soloalbum KIOX veröffentlicht, ging damit auf Tour und kündigte danach an, seine Solokarriere wegen seiner Hauptband Kraftklub danach wieder zu beenden.

So sieht das Artwork von KARGO aus:

Auf Tour gehen Kraftklub ebenfalls, hier die Termine.

Kraftklub auf „Kargo“-Tour 2022:

10.11.2022 Kiel, Wunderino Arena

11.11.2022 Rostock, Stadthalle

12.11.2022 Lingen, Emslandarena

14.11.2022 Hamburg, Sporthalle

15.11.2022 Braunschweig, Volkswagen-Halle

21.11.2022 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

22.11.2022 Münster, Halle Münsterland

25.11.2022 Stuttgart, Schleyer-Halle

26.11.2022 CH-Zürich, Halle 622

29.11.2022 Köln, Palladium

01.12.2022 Berlin, Max-Schmeling-Halle

02.12.2022 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

03.12.2022 Frankfurt a. M., Festhalle

04.12.2022 Erfurt, Messehalle