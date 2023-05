Krönungskonzert: Highlights mit Take That, Katy Perry & Lionel Richie

Das erste Krönungskonzert aller Zeiten hat das Publikum und Zuschauer zu Hause gut unterhalten.

Zum ersten Mal in der Geschichte des britischen Königshauses hat ein Krönungskonzert stattgefunden: Vor dem Schloss Windsor waren eine große Open-Air-Bühne und Bildschirme errichtet worden. König Charles, Königin Camilla und weitere Mitglieder der königlichen Familie nahmen auf einer Bühne Platz, um den Auftritt der Stars zu verfolgen. Des Weiteren hatten 20.000 Zuschauer die Möglichkeit, das Spektakel live zu erleben.

Krönungskonzert: Auftritte von Katy Perry, Lionel Richie und mehr

Katy Perry betonte ihre enge Beziehung zum König, da die beiden gemeinsam für den „Prince’s Asian Trust“ arbeiten. Sie performte ihren Hit „Roar“ in einer einzigartigen orchestralen Performance:

Lionel Richie ist der erste globale Botschafter für den „Prince’s Trust“ und hilft seit über fünf Jahrzehnten jungen Menschen.

Weitere Künstler waren Andrea Bocelli und Bryn Terfel, der Pianist Lang Lang mit der Sängerin Nicole Scherzinger, Paloma Faith, aber auch die britische Gruppe Take That. Alexis Ffrench sang die den „Simple Minds“-Song „Don’t You Forget About Me“.

Die Organisatoren des Konzerts waren bemüht, Künstler aus dem gesamten Commonwealth einzubeziehen. So wurde ein Chor aus Gruppen aus der ganzen Welt zusammengestellt, der von Steve Winwood bei der Interpretation seines Hits „Higher Love“ zu hören war. Ein besonderes Highlight war auch die von Drohnen betriebene Lichtshow, die ein visuelles Schauspiel in der umgebenden Natur lieferten.