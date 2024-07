Lady Gaga: Das war ihre Performance bei der Olympia-Eröffnungsfeier

Lady Gaga ist bei der Olympia-Eröffnungsfeier aufgetreten – mit Pompons aus dem Lido.

Lady Gaga hat bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele performt. Für ihre Darbietung hat die Sängerin am Ufer der Seine getanzt und auch am Klavier Platz genommen.

„Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich gebeten wurde, dieses Jahr in Paris die Olympischen Spiele 2024 zu eröffnen“, so Lady Gaga im Anschluss in einem Post auf X. „Ich fühle mich auch geehrt, vom Organisationskomitee der Olympischen Spiele gebeten worden zu sein, ein so besonderes französisches Lied zu singen – ein Lied zu Ehren des französischen Volkes und seiner enormen Geschichte in Kunst, Musik und Theater. Dieses Lied wurde von Zizi Jeanmaire gesungen, einer in Paris geborenen französischen Ballerina, die 1961 ihr berühmtes „Mon Truc en Plumes“ sang. Der Titel bedeutet ,Mein Ding mit Federn‘. Und dies ist nicht das erste Mal, dass sich unsere Wege kreuzen. Zizi spielte die Hauptrolle in Cole Porters Musical „Anything Goes“, das meine erste Jazz-Veröffentlichung war.“

Lady Gaga bei der Olympia-Eröffnungsfeier: Pompons aus dem Lido

Obwohl sie keine französische Künstlerin sei, habe sie stets besondere Verbindung zu Frankreich und der französischen Musik verspürt, so Lady Gaga weiter. „Ich wollte nichts sehnlicher, als eine Aufführung zu schaffen, die das Herz Frankreichs erwärmt, französische Kunst und Musik feiert und bei einem so bedeutsamen Anlass alle an eine der zauberhaftesten Städte der Welt erinnert – Paris.

Die komplette Performance von Lady Gaga hier sehen:

Und auch bei den Requisiten sei sie der französischen Kultur treu geblieben: „Wir haben Pompons aus dem Archiv von Le Lido gemietet – einem echten französischen Kabaretttheater. Wir haben mit Dior zusammengearbeitet, um maßgeschneiderte Kostüme aus natürlich gemauserten Federn zu kreieren. Ich habe französische Choreografie studiert, die einem französischen Klassiker eine moderne Note verleiht. Ich habe unermüdlich geprobt, um einen fröhlichen französischen Tanz zu lernen und einige alte Fähigkeiten wieder aufzufrischen – ich wette, Sie wussten nicht, dass ich zu Beginn meiner Karriere auf einer französischen Party im Stil der 60er Jahre in der Lower East Side getanzt habe!“