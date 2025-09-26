„James Bond“: Villeneuve will „unbekannten“ Briten für die Hauptrolle

Timothée Chalamet wird als Bob Dylan im Kino zu sehen sein

Regisseur Villeneuve sucht lieber einen unbekannten britischen Schauspieler für die Rolle des 007.

Der Oscar-nominierte „Dune“-Regisseur Denis Villeneuve übernimmt die Regie des nächsten „James-Bond“-Films und will dafür einen unbekannten britischen Schauspieler in seinen Zwanzigern oder Dreißigern besetzen. Das berichten mehrere Quellen gegenüber „Deadline“. Damit wären Spekulationen über US-Amerikaner wie Timothée Chalamet, Glen Powell oder Austin Butler, aber auch ältere Stars wie Idris Elba (53), Henry Cavill (42) oder Tom Hardy (47) vom Tisch.

Villeneuve erklärte laut „Deadline“: „Wer auch immer es wird, muss von der ersten Sekunde an zeigen, dass er jemanden im Handumdrehen besiegen könnte.“ Das Casting soll erst beginnen, wenn Villeneuve die Produktion von „Dune: Part Three“ abgeschlossen hat.

Daniel Craig ist Geschichte

Daniel Craig, 57, trat nach „No Time to Die“ 2021 von der Rolle zurück. Als er 2006 in „Casino Royale“ als Bond startete, war er bereits ein etablierter britischer Schauspieler. Auch der Original-Bond Sean Connery hatte vor seiner Rolle in Hollywood Erfahrungen gesammelt.

Zurück zu Bonds Ursprung

Drehbuchautor Steven Knight, bekannt für „Peaky Blinders“ und Filme wie „Dirty Pretty Things“ oder „Eastern Promises“, soll das nächste Drehbuch schreiben. Berichten zufolge wird die Geschichte Bonds Zeit als Marineoffizier beleuchten, bevor er zu MI6 kam.

Stars haben sich zurückgezogen

Neben den bereits ausgeschlossenen Schauspielern haben sich auch Harris Dickinson, Regé-Jean Page und Tom Holland wenig überraschend aus dem Rennen genommen. Taron Egerton (35) erklärte in einem Interview mit „Collider“: „Ich liebe James Bond und besonders Daniel Craigs Zeit, aber ich glaube nicht, dass ich dafür geeignet bin. Viele jüngere Schauspieler wären perfekt.“

Villeneuve selbst bezeichnete die Aufgabe gegenüber „Deadline“ als „riesige Verantwortung, aber unglaublich spannend und eine große Ehre“. Der 26. Bond-Film, dessen Titel noch nicht bekannt ist, soll frühestens 2028 in die Kinos kommen.