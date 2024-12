Taylor Swift: So meldet sie sich nach „The Eras“-Tourende zu Wort

Wer die Referenz nicht checkt, ist ganz sicher kein Swiftie.

Am 8. Dezember endete Taylor Swifts 21-monatige „The Eras“-Tour im kanadischen Vancouver. Nun meldete sich die US-Sängerin mit einem Statement in Erinnerung an ihre musikalische Reise auf Instagram zu Wort. Fans erkannten die Referenz in ihren Zeilen natürlich sofort.

„It was rare, I was there, I remember it all too well“

„It was rare, I was there, I remember it all too well“, schrieb die „Fortnight“-Interpretin am 11. Dezember in einem Instagram-Posting, dem sie viele Bilder ihrer Konzerte zur Seite stellte. Darunter auch einige Fotos mit ihren Background-Tänzer:innen und von ihrem Tour-Duett mit Gracie Abrams.

Die Worte in der Caption wählte die 34-Jährige sehr bewusst – denn sie stammen nämlich aus ihrem Song „All Too Well“, der wiederum auf ihrer 2012er Platte RED zu finden ist. Es sind also Zeilen, die jede Menge Fans ihr auch schon etliche Male bei Shows entgegensangen und mit denen sich viele, die die Gigs des Popstars besuchten, nur zu gut identifizieren können.

Hier zum Instagram-Post:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„The Eras“-Tour = „ganzes Leben“ geworden

Schon bei einer Juni-Show offenbarte die 34-Jährige, dass die umfangreiche Tournee mittlerweile zu ihrem „ganzen Leben“ geworden wäre. Und weiter: „Ich hatte mal Hobbys, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Alles, was ich tue, wenn ich nicht auf der Bühne stehe, ist, zu Hause zu sitzen und zu versuchen, mir clevere akustische Song-Mashups auszudenken und darüber nachzudenken, was ihr vielleicht hören wollt.“

Rührender Abschied in Vancouver

Doch nach dem ganzen Touren ist sie nun am Ende ihrer Gig-Reise angelangt – das Finale zelebrierte sie Anfang Dezember mit ihren Eltern, Andrea und Scott Swift. Am ersten Abend ihrer dreitägigen Konzertreihe in Vancouver ist sie den beiden nach ihrer Show in die Arme gefallen.

In ihrer Dankbarkeit fand der Weltstar am letzten Abend auch noch einige Worte für ihre Anhänger:innen, bevor sie die Bühne verließ: „Diese Tour war das Abenteuer meines Lebens“, beteuerte Swift. „Wir werden nie vergessen, dass ihr uns diesen Moment geschenkt habt.“