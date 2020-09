Foto: AFP via Getty Images, SUZANNE CORDEIRO. All rights reserved.

Lars Ulrich hat den einen Metallica-Song genannt, den er nie wieder hören möchte. Eigentlich sprach er in einem aktuellen Interview mit Vulture über das kulturelle Erbe der Band. Doch nebenbei plauderte der Schlagzeuger aus, welchen Song er nicht ausstehen kann. Es ist: „Eye Of The Beholder“ vom 1988er Album …AND JUSTICE FOR ALL.

Obwohl das Album positiv rezipiert wurde und als eines der besten Studio-Alben der Band gilt, sagte Ulrich, dass der Song „wirklich gezwungen“ klingt.

Auf die Frage, warum er das Lied nie wieder hören möchte, erklärte er: „Wo immer ich dieses Lied höre, klingt es irgendwie so – ich denke, wir wollen nicht respektlos sein ­–, aber es klingt wirklich gezwungen.“ Ulrich holt weiter aus: „Es hört sich so an, als würden Sie einen quadratischen Stift in ein rundes Loch stecken. Es hört sich so an, als hätte es zwei verschiedene Tempi.“

„Es gibt eine Art 4/4-Takt-Gefühl im Intro und in den Versen, und dann denke ich, dass die Refrains eher wie in einem Walzertempo sind. Es klingt buchstäblich so, als würden zwei verschiedene Welten aneinander reiben. Es klingt sehr unangenehm für mich. Ich bin kein großer Fan dieses Songs“, so Lars Ulrich.

Später im Interview erklärt Ulrich, warum er Metallica-Songs generell nicht wirklich hören kann: „Ein Grund davon ist, dass ich zu analytisch bin. Es ist mir im Grunde fast unmöglich, einen Metallica-Song zu hören, ohne zu sagen: ‚Okay, wie sind die Klänge, wie ist die Mischung, wie klingt die Gitarre?‘ Der Gesang ist zu laut, der Bass zu dröhnend.“

Metallica haben in ihrer bisher 39-jährigen Karriere zehn Studioalben veröffentlicht. Das aktuelle HARDWIRED… TO SELF DESTRUCT erschien im November 2016 und erreichte in Deutschland wie schon dessen Vorgänger DEATH MAGNETIC, ST. ANGER, RELOAD, LOAD und METALLICA („Das schwarze Album“) Platz 1 der Charts. Die Metalband aus Kalifornien führte damit ihren Charts-Siegeszug der vergangenen 20 Jahre fort.