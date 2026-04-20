Leonardo DiCaprio & Andrew Tate: Was ist das los?

Bilder auf Instagram zeigen Leonardo DiCaprio und Andrew Tate bei einem Treffen. Steckt ein gemeinsames Filmprojekt dahinter? Alle Infos und Reaktionen im Überblick.

Leonardo DiCaprio und Andrew Tate sind in Welten beheimatet, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Der Schauspieler gilt als eines der gefragtesten Gesichter Hollywoods und hat ein Dauer-Abo auf eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller. Andrew Tate hingegen etablierte sich mit Frauenhass und einem fragwürdigen Bild von Männlichkeit als der wohl meistumstrittenste Influencer im Internet. Zuletzt sah er sich schweren Vorwürfen wegen Menschenhandels ausgesetzt und wurde in Rumänien verhaftet. Nun kam es angeblich zu einem Treffen zwischen genau diesen beiden Akteuren, das die Gerüchteküche zum Brodeln bringt – was ist dran?

Was steckt hinter dieser Unterhaltung?

Schaut man auf die Schlagzeilen der letzten Jahre rund um Andrew Tate, könnte man meinen, dass Leonardo DiCaprio es mit Blick auf sein Image tunlichst vermeiden würde, mit dem ehemaligen Kampfsportler in Verbindung gebracht zu werden. Seit Kurzem kursieren jedoch angeblich echte Bilder auf Instagram, die den Schauspieler und den Influencer bei einem Treffen zeigen.

Zunächst stehen sie sich bloß gegenüber; ein weiteres Bild zeigt dann jedoch eine Unterhaltung, bei der die beiden Männer an einem Tisch bei einem Getränk sitzen. Die Frage, die sich das Internet nun stellt: Was wurde bei dem vermutlichen Treffen besprochen? Und handelt es sich um real entstandene Fotos?

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Die Spekulationen ließen nicht lange auf sich warten. Bekannterweise hat Leonardo DiCaprio neben seiner Tätigkeit als Schauspieler auch als Filmproduzent mittlerweile viel Macht und Entscheidungsgewalt innerhalb der Industrie inne. Somit kamen Gerüchte auf, dass es bei der angeblichen Konversation eventuell um ein gemeinsames Filmprojekt gegangen sein könnte.

Reaktionen auf das Treffen

Via Instagram reichten die Kommentare zu dem angeblichen Treffen von „Ich werde mir das nicht ansehen“ bis hin zu „Ich hoffe wirklich, das ist fake.“

In Memes, die nun kursieren, wird das Thema etwas anders aufgegriffen. So sind die beiden in einem Beitrag mit der Unterschrift „Cancel me if you can“ zu sehen, wobei es sich um eine Anspielung auf den Filmtitel „Catch me if you can“ handelt. Leonardo DiCaprio hatte darin die Hauptrolle gespielt.

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Sowohl die Bilder als auch die Gerüchte gilt es allerdings mit Vorsicht zu genießen. Weder vom Schauspieler noch vom ehemaligen Kickboxer gab es Statements, und auch ob die Bilder möglicherweise ein per KI erstellter Fake sind, ist nicht bekannt.