Leoniden veröffentlichen neuen Song „Blue Hour“ mit Musikvideo

Die Leoniden sind vor allem für ihre Live-Auftritte bekannt. 2019 weit über 100 Konzerte, darunter einige Shows mit AnnenMayKantereit, sprechen für sich. „Die Gefühle, die wir live kommunizieren und auch selbst empfinden, fehlen uns selbst am meisten“, so Sänger Jakob Amr in einem Interview mit musikexpress.de.

Empfehlung der Redaktion Interview Leoniden im Interview: „Unser neues Album hat wahnsinnig profitiert von der Corona-Krise“

Doch der Konzert-Entzug treibt sie nur noch weiter an. Gitarrist Lennart Eicke geht im Interview mit ME sogar so weit zu sagen, ihre neue Platte habe wahnsinnig von der Corona-Krise profitiert. Und so gibt es am 20. August 2021 das neue Album COMPLEX HAPPENINGS REDUCED TO A SIMPLE DESIGN.

Leoniden veröffentlichen neuen Song: „Blue Hour“

Heute, am 9. April, haben die Kieler die Album-Single „Blue Hour“ veröffentlicht. Für das Musikvideo haben sie für das Videoprojekt Köln zwei Klaviere gekauft, umgebaut und angemalt. Dazu gibt es auch einen Vlog:

Hier gibt es nun das fertige und neue Musikvideo. Die Pianos sind jetzt blau angestrichen, passend zum Titel der Single.

Und hier nochmal das Interview zum Album vom Dezember 2020.