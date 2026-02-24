Levin Liam: „Pech“ kommt später – und die Show fällt aus

Ausverkaufte Show gecancelt, Release verschoben – Levin Liam macht seinen Fans mit „Pech“ echtes Pech.

Levin Liam überraschte seine Fans am Sonntag, dem 22. Februar, mit einem Beitrag in den Socials – im negativen Sinne. Der Indie-Deutschrap-Künstler, der unter anderem schon mit Paula Hartmann, reezy und Trettmann zusammengearbeitet hat, ließ nämlich vermelden, dass sein neues Album nicht wie geplant erscheinen würde.

Der Sänger hatte seine zweite Platte „Pech“ für den 13. März angekündigt. Jetzt teilte er auf Instagram die Nachricht, dass das Release-Datum der LP um über einen Monat, auf den 24. April, verschoben wurde.

Vinyl ist das Problem

Der Grund dafür: Die Vinyl-Platten, die gleichzeitig mit der Veröffentlichung auf Spotify und Co. erhältlich sein sollten, sind noch nicht wie geplant fertig geworden.

Release-Konzert fällt auch aus

Und nicht nur das: Neben dem Album-Release im März wurde auch die dazugehörige Release-Party am 11. April gecancelt. Levin Liam erklärte in seinem Post, dass die Tickets zur Show erstattet und Anfang März zurückgezahlt werden sollen. Am Montag, den 23. Februar, meldete er sich ein weiteres Mal per Instagram Story, um auf die Enttäuschung der Fans zu reagieren: „Es ist extrem ärgerlich, eine ausverkaufte Show zu canceln, aber leider gab es keine Alternative.“

Platten wirklich so wichtig?

Viele Fans zeigten wenig Verständnis dafür, warum der Album-Release so stark an die Fertigstellung der Schallplatten gebunden sein sollte. Schließlich könnten diese ja auch einfach später zum Verkauf gestellt werden. Levin Liam ist es offenbar wichtig, einen gemeinsamen Release-Termin für das Album auf Spotify und auf Platte zu haben. Das kann man ihm nicht verdenken – schließlich ist der Verkauf von Vinyl-Platten seit 2020 wieder gestiegen und immer mehr Künstler:innen setzen auf Platten, um ihre neuen Alben und EPs zu vermarkten.

Tracklist offiziell

Mit jeder schlechten Nachricht kommt aber auch eine gute. Zusammen mit dem neuen Release-Termin kündigt der Künstler die Tracklist für „Pech“ in den Socials an. Die vier Songs „Hunde“, „24“, „Marseille“ und „Ausgedacht“ sind bereits draußen. Hinzukommen werden noch 13 weitere, unter anderem ein Feature mit Symba, Baby B3ns und C4rl.

Nächster Live-Auftritt

Am 4. März spielt Levin Liam außerdem ein Konzert in der Elbphilharmonie in Hamburg, seiner Heimatstadt. Zudem versprach er eine große Ankündigung für alle, die das neue Album live sehen wollen. Vielleicht haben seine Fans ja doch Glück und es gibt noch einen Ersatz für die ausgefallene Show.