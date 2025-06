Oasis: Letzte Chance auf Tickets für die Reunion-Tour?

Fans von Oasis könnten in den kommenden Tagen doch noch die Möglichkeit bekommen, Tickets für die stark nachgefragte „Oasis Live ’25“-Tour zu erwerben. Die Veranstalter prüfen derzeit, ob eine begrenzte Anzahl sogenannter „Final Production Release“-Tickets kurzfristig verfügbar gemacht werden kann.

So gelangen Fans an mögliche Tickets

Laut einer Mitteilung an registrierte Fans steht eine finale Entscheidung hierzu noch aus. Erst nach Abschluss technischer und logistischer Überprüfungen soll festgelegt werden, ob weitere Karten angeboten werden können. Diese potenziell neuen Kontingente würden ausschließlich über Ticketmaster verkauft. Voraussetzung für den Erhalt einer Benachrichtigung ist eine vorherige Registrierung über „Oasismynet“, inklusive der Zustimmung zur Weitergabe personenbezogener Daten an den Ticketanbieter. Die Frist zur Anmeldung endet am Sonntag, den 29. Juni um 20:00 Uhr (BST).

Chaotischer Vorverkauf im letzten Jahr

Bereits der ursprüngliche Vorverkauf für Oasis-Tickets im vergangenen Jahr hatte enorme Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Rund zehn Millionen Menschen aus 158 Ländern versuchten laut BBC, eines der etwa 1,4 Millionen Tickets für die UK-Termine zu ergattern. Die große Nachfrage führte zu langen Wartezeiten und Unmut über das verwendete Preismodell.

Kritik gab es insbesondere am „Dynamic Pricing“ von Ticketmaster, bei dem die Ticketpreise je nach Nachfrage stark schwanken. In einigen Fällen stiegen die Kosten pro Ticket auf über 350 Pfund. Die Band stellte später klar, dass sie in die Preisgestaltung nicht involviert war und sämtliche Entscheidungen darüber den Veranstaltern überlassen habe.

„Oasis Live ’25“-Tour startet demnächst

Die Tour startet am 4. Juli in Cardiff und führt Oasis bis November durch Großbritannien, Nordamerika, Asien und Südamerika. Ein zusätzliches Ticketkontingent könnte also für viele Fans die letzte Gelegenheit sein, die Band nach 15 Jahren wieder gemeinsam live zu erleben.