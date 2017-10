Liam Gallagher hat mit „AS YOU WERE“ schon jetzt einen Rekord von Ed Sheeran geknackt

Was für ein Verkaufsschlager: Liam Gallagher hat am Freitag, den 6. Oktober, sein Solodebüt AS YOU WERE veröffentlicht. Dass dies ein Flop wird, ist bereits jetzt auszuschließen. Im Gegenteil: AS YOU WERE wurde schon öfter verkauft als alle Einheiten der restlichen Top 20 zusammengerechnet.

Das britische „Official Charts’ midweek update“ verrät, dass Liam Gallagher in fünf Tagen 79.000 Einheiten (Streaming und physische Verkäufe kombiniert) von AS YOU WERE verkauft habe. Die Platte ist damit das meistverkaufte Nummer-Eins-Album im UK seit Ed Sheerans DIVIDED.

Außerdem neu in den britischen Charts: Marilyn Manson, A-Ha und The Darkness.