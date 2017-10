„Fremdschäm-Moment“: Foo Fighters covern „Come Together“ mit Joe Perry und Liam Gallagher

Am Wochenende fand im kalifornischen San Bernardino das „CalJam“-Festival der Foo Fighters statt. Auf dem Ein-Tages-Festival traten mit Queens Of The Stone Age, The Kills, Cage The Elephant und Japandroids diverse mit den Foo Fighters befreundete Bands auf. Für ihren eigenen Headlinerslot versammelten Dave Grohl nicht nur ihre eigenen größten Hits, sondern auch noch ein paar andere Gäste auf der Bühne: Alison Mosshart von The Kills sang „La Dee Da“ mit, Rick Astley zum wiederholten Male seinen eigenen Hit „Never Gonna Give You Up“ in einer Nirvana-Version. Aerosmith-Gitarrist Joe Perry unterstützte die Foo Fighters beim Aerosmith-Cover „Draw The Line“ und beim Beatles-Cover „Come Together“ – mindestens dort stahl ihm aber ein anderer die Show.

Liam Gallagher, der eine Einladung von Dave Grohl als Bühnengast beim Glastonbury Festival 2017 noch dankend ablehnte, schlurfte in letzter Sekunde auf die Bühne, um „Come Together“ zu singen. Glaubt man den Kollegen vom „Rolling Stone“, hätte er das besser gelassen: Nachdem ihm selbst ein überdimensionales Textblatt nicht mehr half, „stürzte sich Gallagher in die ersten Publikumsreihen, fischte sich eine junge Frau heraus und ließ sie singen und tänzeln, während er versuchte, mit rutschender Trainingshose in der Menge abzutauchen und High Fives zu verteilen. Ego-Show vom feinsten, nörgelte es später auf dem Campingplatz“, schreiben sie. Ein Fremdschäm-Moment soll das gewesen sein. Nach diesem Bericht aber wirkt das eigentliche Video dieser Einlage vergleichsweise harmlos:

Weitere Videos der Foo Fighters vom „CalJam“-Auftritt:

Foo Fighters live beim „CalJam 17“ – die Setlist:

Times Like These (solo acoustic into full band)

All My Life

Learn to Fly

The Pretender

The Sky Is a Neighborhood

La Dee Da (with Dave Koz on saxophone and Alison Mosshart on vocals)

Walk

These Days

My Hero

Sunday Rain

White Limo

Arlandria

Rope

Dirty Water

This Is a Call

Misirlou / Cat Scratch Fever / Another One Bites the Dust / Smoke on the Water / Day O

Monkey Wrench

Run

Never Gonna Give You Up (Rick Astley cover) (with Rick Astley) (In the style of “Smells Like Teen Spirit”)

Best of You

Draw the Line (Aerosmith cover) (with Joe Perry on guitar)

Come Together (The Beatles cover) (with Joe Perry on guitar & Liam Gallagher on vocals)

Everlong

Die Foo Fighters haben am 15. September ihr neues Album CONCRETE AND GOLD veröffentlicht. Liam Gallaghers Solodebüt AS YOU WERE erschien am 6. Oktober 2017.