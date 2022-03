Liam Gallagher kündigt „biblisches“ Live-Album „Down By The River Thames“ an

Neben dem bereits angekündigten dritten Solo-Studioalbum von Liam Gallagher C’MON YOU KNOW wird am 27. Mai eine weitere Platte des Musikers erscheinen – dabei handelt es sich um das Live-Album DOWN BY THE RIVER THAMES, dessen Veröffentlichung der 49-Jährige am Donnerstag bekanntgegeben hat: „Hier ist er also, der Gig, von dem sie sagten, wir könnten ihn nie durchziehen!“, sagte er in einem Statement, und weiter: „Als wir gelangweilt und deprimiert eingesperrt waren, kam der Rock ’n‘ Roll, um den Tag noch einmal zu retten.“

„Es war ein himmlisches Konzert, ich wage zu sagen BIBLISCH“

Als Konzerte im großen Stil aufgrund der COVID-Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung noch verboten waren, spielte der ehemalige Oasis-Frontmann ein spezielles Set auf einem Lastkahn, der im Dezember 2020 die Themse in London hinunterfuhr. Den Abend ließ er in klassischer Liam-Gallagher-Manier mit großspurigen Worten Revue passieren: „Es war ein himmlisches Konzert, ich wage zu sagen BIBLISCH, genießt es und denkt daran, dass RNR hier ist, um zu bleiben, er wird niemals sterben.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Liam Gallagher (@liamgallagher)

Knapp 30 Jahre Liam Gallagher auf einer Platte

In der Trackliste finden sich sowohl Oasis-Klassiker wie „Supersonic“, „Cigarettes & Alcohol“ und „Champagne Supernova“, als Stücke aus dem Solo-Œuvre des Musikers – darunter „Once“, „Wall Of Glas“ und „All You’re Dreaming Of“.

Die vollständige Trackliste

1. Hello

2. Wall Of Glass

3. Halo

4. Shockwave

5. Columbia

6. Fade Away

7. Why Me? Why Not.

8. Greedy Soul

9. The River

10. Once

11. Morning Glory

12. Cigarettes & Alcohol

13. Headshrinker

14. Supersonic

15. Champagne Supernova

16. All You’re Dreaming Of