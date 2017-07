Liam Gallagher stellt neuen Song „Chinatown“ im Stream vor

Liam Gallagher lässt einen weiteren neuen Solosong hören. Nachdem er zur ersten Single „Wall Of Glass“ bereits ein Video zeigte und live ein paar weitere Tracks präsentierte, legt er nun mi der Studioversion von „Chinatown“ nach.

Hört „Chinatown“ von Liam Gallagher hier im Stream:

Liam Gallaghers Solodebüt AS YOU WERE erscheint am 6. Oktober 2017. Ein paar Wochen später soll das neue Album seines Bruders Noel Gallagher folgen.

„AS YOU WERE“ von Liam Gallagher – die Tracklist:

01. Wall of Glass

02. Bold

03. Greedy Soul

04. Paper Crown

05. For What It’s Worth

06. When I’m In Need

07. You Better Run

08. I Get By

09. Chinatown

10. Come Back to Me

11. Universal Gleam

12. I’ve All I Need

13. Doesn’t Have To Be That Way (Bonus Track)

14. All My People / All Mankind (Bonus Track)

15. I Never Wanna Be Like You (Bonus Track)