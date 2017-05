Videos: Liam Gallagher spielt sein erstes Solokonzert in Manchester

Es sollte in zweifacher Hinsicht ein denkwürdiger Abend werden: Am 30. Mai 2017 gab Liam Gallagher sein erstes Solokonzert überhaupt, sein Debüt AS YOU WERE steht in den Startlöchern. Die Show fand in Manchester statt und damit nicht nur in seiner Heimatstadt, sondern auch der Stadt, in der am 22. Mai nach einem Konzert von Ariana Grande 22 Menschen, darunter Kinder und Jugendliche, durch einen Selbstmordanschlag getötet wurden.

Schon im Vorfeld erklärte Gallagher, dass er sämtliche Konzerteinnahmen den Familien der Opfer spenden würde: „It’s just fucking out of order. There are kids and people dying all over the world. And for what? … I just knew I had to [donate the profits]. I’m not in it for the money. The gig was going to happen anyway and we all have to do what we can. I want to try and help pick people up. People like me, doing what we do, it’s our duty to give people a good time.” Am Abend selbst wurden noch vor Showbeginn 22 Kerzen vorm Drumkit angezündet; während des Konzert rief das Publikum „Manchester la la la!” und „Stand up for the 22!”. Gallagher sang Oasis-Songs wie „Morning Glory“, „D’You Know What I Mean?” und, zusammen mit Ex-Oasis-Gitarrist Bonehead, „Be Here Now”. Im Zugabenteil sang Gallagher gemeinsam mit seinem Publikum eine A-Capella-Version von „Live Forever“ – das Publikum reagierte mit dem Ruf „You can shove your fucking Isis up your arse” and sang selbst „Don’t Look Back in Anger” an.

Es sollte aber auch im Liam Gallaghers eigene, neue Musik gehen, und so präsentierte er Songs namens „Greedy Soul”, „Paper Crown”, „All I Need”, „Universal Gleam”, „Bold“ und die kommende erste Single „Wall of Glass”, von der es ein Snippet bereits zu hören gibt.

AS YOU WERE soll im Oktober erscheinen. Einen Monat später folgt das dritte Album von Liams großem Bruder Noel Gallagher.

Seht hier Videos von Liam Gallaghers Manchester-Konzert: