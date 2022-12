Liam Gallagher vergleicht sich mit Freddie Mercury

Liam Gallagher kehrte 26 Jahre nachdem Oasis in Knebworth, England spielten, in das Dorf zurück, um die womöglich größte Soloshow seines Lebens zu spielen. Genug Anlass für ihn, sich mit Freddie Mercury zu vergleichen. Gallagher glaubt, dass höchstens der Queen-Sänger eine genauso große Show hätte spielen können. 1996 spielten die Gallagher-Brüder Liam und Noel mit ihrer damaligen Band an zwei Tagen vor insgesamt 250.000 Leuten und Liam Gallagher spielte im Juni 2022 ebenda ohne seinen Bruder vor knapp 170.000 Menschen.

Liam sagt in der dazu entstandenen Doku: „Mick Jagger könnte das nicht alleine tun. Bono könnte das nicht alleine tun. Robert Plant könnte das nicht alleine tun. Freddie Mercury vielleicht, aber der ist ja nicht mehr hier, oder?“ Zusätzlich verliert er noch folgende Worte: „Ich stehe immer noch unter Schock, dass ich zwei Abende in Knebworth spielen durfte, 26 Jahre nachdem ich dort mit Oasis gespielt habe. Ich versuche immer noch, es zu begreifen. Vor mehreren Generationen am selben Ort zu spielen, so viele Jahre voneinander entfernt, war mehr als biblisch. Ich bin so froh, dass wir es dokumentiert haben.“

Die Dokumentation „Knebworth 22“ wurde am 06. Dezember veröffentlicht und zeigt die beiden Konzerttage vom 03. und 04. Juni, während denen Gallagher unter anderem Songs aus seinem aktuellen Album C´MON YOU KNOW spielte. Im November 2021 erschien „Knebworth 1996“, eine weitere Doku, die den Auftritt von Oasis in Knebworth vom 10. und 11. August 1996 zeigt.

Trotz der Auflösung von Oasis im Jahr 2009 und der andauernden Streitigkeiten zwischen den beiden Geschwistern schrieb Liam noch Ende November 2022 auf Twitter: „Oasis bis zum Tod“ und „Jeder, der ein Problem damit hat, dass ich Oasis-Songs spiele, ist kein richtiger Oasis-Fan.“ Außerdem hat er sich über seinen älteren Bruder Noel aufgeregt, da dieser im verbat, die Songs von Oasis für „Knebworth 22“ zu nutzen.