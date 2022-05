C’MON YOU KNOW: Liam Gallaghers neues Album hier im Stream hören

Liam Gallagher veröffentlichte am 27. Mai 2022 mit C’MON YOU KNOW sein drittes Soloalbum. Hört es hier im Stream.

Zuletzt veröffentlichte Gallagher drei Singles, darunter den Titeltrack des Albums „C’mon You Know“, „Everything’s Electric“ mit Dave Grohl und „Better Days“. Sein neues Soloalbum folgt auf das 2019 erschienene WHY ME? WHY NOT und sein Debüt AS YOU WERE von 2017.

Single „Better Days“

Einen Eindruck vom Sound des Albums kriegt Ihr auch durch das Video zu „Better Days“. Wie das gesamte Album C’MON YOU KNOW wird der hoffnungsvolle Song von dem ehemaligen Oasis-Sänger als „Sound des Sommers“ beschrieben.

Hier könnt Ihr „C’mon You Know“ hören

Lest hier unsere Rezension zu Gallaghers neuem Album.