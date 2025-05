Liam Payne hinterlässt ein Millionenvermögen

Nach Liam Paynes Tod im Oktober vergangenen Jahres offenbarte sich nun, dass das ehemalige One-Direction-Mitglied ein Vermögen von 24,3 Millionen Pfund (rund 28,5 Millionen Euro) hinterlassen hat – und das ohne Testament.

Liam Payne: Verwalter:innen für seinen Nachlass wurden festgelegt

Damit ist Cheryl Tweedy, Paynes frühere Lebensgefährtin und die Mutter von Liam Paynes Sohn Bear, rechtlich für das Geld verantwortlich. Nach dem plötzlichen Tod des Sängers wurde sie zur Verwalterin seines Nachlasses ernannt. Wie „The Guardian“ berichtet, geht aus Gerichtsdokumenten außerdem hervor, dass Richard Mark Bray, ein Anwalt aus der Musikindustrie, ebenfalls als Verwalter bestimmt wurde.

Den britischen Regeln der Erbfolge nach müsste das Vermögen eigentlich direkt an seinen Sohn Bear gehen. Bis dieser volljährig ist, ist Tweedy jedoch noch dafür verantwortlich.

Cheryl Tweedy und Liam Payne waren von 2016 bis 2018 ein Paar. 2017 kam ihr gemeinsamer Sohn Bear Grey Payne zur Welt, der mittlerweile acht Jahre alt ist. Kurz nach dem Tod des Musikers postete die Popsängerin ein Bild von ihm und Bear auf Instagram und bat dabei Fans und Medien, respektvoll mit den Zusammenhängen um den Schicksalsschlag umzugehen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tragische Umstände

Liam Payne starb am 16. Oktober 2024 nach einem fatalen Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires. Was als gemeinsamer Urlaub mit seiner Freundin Kate Cassidy startete, endete in einer Tragödie. Die argentinische Staatsanwaltschaft konnte die Todesursache schnell auf multiple Traumata mit inneren und äußeren Blutungen zurückführen. Dazu ergab ein toxikologischer Bericht, dass der Sänger zum Zeitpunkt seines Todes mehrere Substanzen in seinem Körper hatte. Viele Fans und auch Prominente setzen sich nach dem tragischen Ableben des 31-Jährigen für mehr Schutz von Menschen ein, die in jungem Alter in der Öffentlichkeit stehen und hohem Druck ausgesetzt sind.