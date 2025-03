Liam Payne: Freundin zeigt Boxen mit gemeinsamen Erinnerungen

Am Donnerstag (20. März) hat Kate Cassidy ein Video von sich auf TikTok gepostet. Sie sitzt in dem Clip auf dem Boden, um sie herum stehen Kartons. Und sie erklärt, dass sie sich schon lange davor gedrückt habe, die Boxen durchzugehen, denn der Inhalt erinnere sie sehr an die letzten gemeinsamen Monate mit ihrem Freund und verstorbenen Musiker Liam Payne.

„Wir hatten einfach die beste Zeit“

Sie holt ein langes Abendkleid aus einer der Boxen heraus. Das Kleidungsstück gebe ihr ein Gefühl von Frieden und Trost, denn es erinnere sie wohl an eine Hochzeit, die sie mit dem Sänger besucht hatte. „Eine Erinnerung, die ich buchstäblich nie vergessen werde. Wir waren auf dieser wunderschönen Hochzeit und es war die allererste Hochzeit, die ich je besucht habe. Und oh mein Gott, wir hatten einfach die beste Zeit“, erzählt die 25-Jährige. Die Schuhe vom selben Abend findet sie auch noch. „Wir tanzten buchstäblich die ganze Nacht durch“, sagt sie. Das sieht man den High Heels auch an. Cassidy zufolge seien diese vor dem Abend wie neu gewesen und jetzt sehe man abgetanzte Absätze.

Für Kate Cassidy war das Öffnen der Boxen offensichtlich eine sehr emotionale Angelegenheit. Das gesamte Video über kämpft sie mit den Tränen.

Probleme mit Drogen und Alkohol

Es ist nicht das erste Mal, dass Cassidy öffentlich über den Tod ihres Partners spricht. Vergangenen Februar erzählte sie in einem Interview mit „The Sun“, dass Payne vor seinem Tod „so gut drauf“ gewesen war, als sie ihn das letzte Mal sah, aber dass man nie habe wissen können, „wann [seine Sucht] wieder zum Vorschein“ kommen würde. Der Musiker sprach im Laufe der Jahre immer wieder über mentale Probleme. Auch sein Alkohol- und Drogenkonsum waren kein Geheimnis.

Liam Payne starb am 16. Oktober 2024 nach einem fatalen Sturz aus dem dritten Stock des CasaSur Palermo Hotels in Buenos Aires. Was als gemeinsamer Urlaub des Pärchens in Argentinien startete, endete in einer Tragödie. Die Todesursache konnte die argentinische Staatsanwaltschaft schnell auf multiple Traumata mit inneren und äußeren Blutungen zurückführen. Dazu ergab ein toxikologischer Bericht, dass der Sänger zum Zeitpunkt seines Todes mehrere Substanzen in seinem Körper hatte. Viele Fans und auch Prominente setzten sich nach dem tragischen Ableben des 31-Jährigen für mehr Schutz von Menschen ein, die früh in der Öffentlichkeit stehen und hohem Druck ausgesetzt sind.