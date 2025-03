Liam Gallagher scherzt mit Fans über die Oasis-Reunion-Besetzung

Oscars 2023: So scherzte Jimmy Kimmel über Will Smiths Oscar-Schelle

Liam Gallagher hat einen Witz gerissen, als er am Mittwoch (5. März) ein neues Line-Up veröffentlicht hat. Seit der Ankündigung der Oasis-Reunion spekulieren Fans darüber, wer mit Liam und Noel Gallagher auftreten wird.

Was Liam Gallagher postete

Auf „X“ postete er: „Hier haben wir sie: Peppa Pig am Schlagzeug, Bert und Ernie an der Leadgitarre und am Bass, Finger Bobs am Keyboard und natürlich ich und Rkid. Hoffe, das klärt alles auf, kann es kaum erwarten, euch alle zu sehen, die sagen, RnR ist tot LG Kuss“.

In den Kommentaren griffen Fans und er den Scherz auf und machten weiter:

Miss Piggy managt die Tour.

Und Spongebob „ist wieder auf Drogen, unzuverlässig“.

So machten Liam und Noel Gallagher auf die Reunion-Tour aufmerksam

Wenn man viel zu ernst genommen wird

Auf die Frage eines Fans, ob ein neues Album „in der Luft“ liege, antwortete Liam Gallagher im vergangenen Jahr mal: „It’s in the bag, mate. Fuck the air.“ (Schon gemacht, Kumpel. Fick die Luft.). Nachdem sein Kommentar ernst genommen wurde, stellte er klar, dass es kein neues Oasis-Album gibt und dass er „nur einen verdammten Scherz gemacht habe.“