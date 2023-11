Lie Ning veröffentlicht neue EP SWEATSHOP – hier hören

Eine gleichnamige Single mitsamt Musikvideo gibt es auch.

Nach dem Debütalbum UTOPIA teilt Lie Ning nun mit SWEATSHOP eine Nachfolger-EP. Um die Veröffentlichung des neun Songs umfassenden Werks gebührend zu feiern, bringt er auch gleich noch den titelgebenden Track mitsamt Musikclip heraus.

„Sweatshop“ hier sehen und hören:

„Der R’n’B-Pop-Newcomer versöhnt die Berliner Nacht mit der morgendlichen Melancholie“, so die Einschätzung zu UTOPIA von ME-Autor Thomas Winkler im Frühjahr 2023. Der Plan für die neue EP war, noch mehr Songs über Intimität, Sexualität, aber auch über den Alltag und das Arbeiten zu schreiben.

In der Pressemitteilung zur EP SWEATSHOP sowie zum ebenso benannten Song heißt es von Lie Ning: „Stell dir vor, man kommt nach einer 12-Stunden-Schicht nach Hause, ist völlig fertig und ärgert sich über die eigenen Lebensentscheidungen. Jemand wartet auf einen, ein Partner, ein Liebhaber, ein Date. Und so sehr dein Verlangen auch echt und ehrlich ist, dein Gehirn ist durch Gedanken abgelenkt. Du wirst gefickt, während du nur noch daran denken kannst, wie sehr du deinen Arbeitgeber hasst. Du verlierst jegliche Verbindung und den Zauber des Augenblicks und verlierst noch mehr den Mut, dich auf eine sexuelle Begegnung einzulassen. Sex kann genau das sein, aber zur Bindung gehört mehr. Unser Umfeld diktiert in hohem Maße, wie präsent wir sein können und wie sehr wir die menschliche Verbindung pflegen können.“

Hört hier die EP SWEATSHOP: