LIE NING im Video-Interview: „Frauen haben mich immer inspiriert“

Der 26-jährige Singer-Songwriter und Tänzer LIE NING hat mit dem MUSIKEXPRESS im Video-Interview darüber gesprochen, was eigentlich hinter seinem Namen steckt, was es über seine Stage Personality zu sagen gibt und weiterhin darüber geredet, dass es fürs Träumen gar nicht so gut ist, jedes Essen auf Instagram zu teilen: „Wenn du dir immer vorstellen kannst, wer die Person ist und was sie morgens zum Frühstück isst, verliert das den Touch des Träumens.“

Über Kommunen und Überpolitisierung

Außerdem erzählt der Newcomer ausführlich vom Aufwachsen in einer Berliner Kommune mit erwachsenen Künstler*innen – und wie viel Kindsein da noch übrig bleibt. Und auch davon, welche Musik dort lief, und wann er zum ersten Mal merkte, dass er mit seiner Stimme nicht nur singen, sondern sich auch politisch einsetzen kann. Über Politiküberdruss sagt er: „Die Angst vor Überpolitisierung ist sehr traurig.“ Gleichzeitig möchte er in seiner eigenen Musik einen Ort zum Ankommen und Sich-Fallenlassen schaffen.

LIE NINGs Herangehensweise an die Kunst

Letzten Endes berichtet er auch im Interview mit uns, wie man sich als Künstler*in das Leben finanzieren kann, wenn Krisen auf der Welt toben und Streaming-Plattformen kaum noch Geld abwerfen – und wie man Zusammenarbeit mit anderen Kreativen mit Achtsamkeit und Mehrwert auswählen kann. Und nicht zuletzt geht es im Gespräch auch darum, warum ihn Frauen schon immer inspiriert haben.

Seht hier das ganze Video-Interview mit LIE NING

Videointerview: Samira Frauwallner

Titelbild: TEUFEL Brand Campagne x LIE NING

Empfehlung der Redaktion Hirnflimmern Cringe der Macht: Warum Elon Musks Lachen zu den schlimmsten Geräuschen der Welt gehört Cringe der Macht: Warum Elon Musks Lachen zu den schlimmsten Geräuschen der Welt gehört

LIE NINGs neue Album UTOPIA erscheint am 14. April 2023.