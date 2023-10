aespa kündigen vierte EP DRAMA an

DRAMA erscheint am 10. November. Ein Vorbote ist bereits die Single „Better Things“.

Die Girlgroup aespa, eine Band des südkoreanischen Labels SM Entertainment, kündigt den Release ihrer neuen EP DRAMA an. Diese wird sechs Songs umfassen und erscheint am 10. November. In einer Pressemitteilung teilt SM Entertainment mit: „aespa wird einen reiferen stimmlichen Charme und musikalische Farben präsentieren“.

aespas aktuelle Platte MY WORLD erschien im Mai 2023. Darauf folgte bereits ihre Single „Better Things“, ein feministischer Song, der aussagen soll, dass es Besseres zu tun gibt, als auf einen Partner zu warten.

Musikvideo zu aespas Single „Better Things“:

Der Titeltrack und die Tracklist des der neuen EP sind bisher noch nicht bekanntgegeben worden.

aespa und das „SM Culture Universe“

Bis zum Release von MY WORLD waren aespa vor allem als Hauptfiguren des „SM Culture Universe“ etabliert. Dieses ist ein dem Marvel Universum ähnelnden Universum, das mit verschiedenen Idolen, Avataren, Storylines und digitalen Welten gefüllt ist. Mehr darüber könnt ihr hier erfahren. Mit MY WORLD zeigten die Südkoranerinnen, dass sie auch außerhalb dieser Welt Erfolg haben können.

Zusammenarbeit mit Crocs

Anfang des Monats kündigten aespa eine Zusammenarbeit mit Crocs an. Die Band bringt ihre eigene Version der „Stomp Clogs“ heraus, in Blau und Lila und mit Kunstfell gefüttert. Zu den Schuhen gibt es bei jedem Kauf eine Fotokarte eines aespa-Mitglieds und individuelle Jibbitz dazu.