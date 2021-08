Lil Baby spendet an seine Heimatstadt

Lil Baby veranstaltete einen Back to School Drive in seiner Heimatstadt

Rapper Lil Baby gibt seiner Heimatstadt offenbar gerne etwas zurück. Erst vergangenes Jahr spendete der Rapper 150.000 Dollar an seine ehemalige Highschool, um die Schüler*innen dabei zu unterstützen an die Universität zu kommen. Nun veranstaltete er einen Back to School Drive, um auch die Eltern finanziell zu entlasten.

Auf dem Drive verschenkte er Kleidung, Laptops, Schulmaterialien und Merch seiner „Four The People Foundation“. Hunderte Kinder und Eltern versammelten sich bei der Aktion. Nach der Spende 2020 sprach er mit dem Billboard Magazin über die neue Verantwortung, die er jetzt habe.

„Mein Leben fühlt sich wie eine Verantwortung an. Ehrlich gesagt versuche ich nicht einmal, ein Vorbild zu sein. [Aber] jetzt, da ich weiß, dass ich es bin, versuche ich, mich anders zu verhalten, weil mir Leute zusehen. Ich tue nicht einmal das, was ich wirklich tun will. Ich tue, was ich jetzt tun muss.“

Lil Baby stürmte mit seinem aktuellen Album MY TURN auf Platz 1 der US-Charts und erhielt Dreifachplatin.