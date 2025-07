Sean „Diddy“ Combs: Verteidigung spricht von „großem Sieg“

Aidas Kommentar: Sean Combs teilweise freigesprochen – Diddy do it? Jein

Trotz des Schuldspruchs in zwei Punkten wird das jüngste Urteil gegen Sean „Diddy“ Combs von seinem Anwaltsteam als Erfolg gewertet. Nach dem Teilurteil im Gerichtsprozess in New York bleibt der Musiker und Produzent zwar weiterhin in Untersuchungshaft, der Freispruch in den schwerwiegendsten Anklagepunkten bedeutet aber aus Sicht der Verteidigung dennoch ein „großer Sieg“.

Anwaltsteam froh über Jury-Urteil

„Heute ist ein großartiger Tag; ein großartiger Sieg für Sean Combs und für das Jury-System“, erklärte Combs’ Verteidiger Marc Agnifilo nach der Urteilsverkündung gegenüber der Presse. Die Jury hatte den 55-jährigen Künstler von den zentralen Vorwürfen des Menschenhandels und der organisierten Kriminalität freigesprochen.

„Die Geschworenen haben sich jedes Wort angehört und die Situation richtig erfasst – zumindest ausreichend richtig“, so Agnifilo weiter. „Sie haben ihn vom Sexualhandel freigesprochen, woran er absolut unschuldig ist; sie haben ihn von der Verschwörung zur Erpressung freigesprochen, woran er absolut unschuldig ist; und von allen dazugehörigen Komponenten. Die Entführung, daran war er unschuldig. Die Brandstiftung, daran war er unschuldig. Die Behinderung der Justiz, daran war er unschuldig. Und das sage nicht mehr nur ich, das ist das Urteil unserer Geschworenen.“

Finale Urteilsverkündung im Oktober 2025

Combs wurde jedoch in zwei Punkten wegen Verstoßes gegen den sogenannten „Mann Act“ schuldig gesprochen, da er Frauen über Staatsgrenzen hinweg zum Zweck der Prostitution transportiert haben soll. Für diese Delikte drohen im Regelfall bis zu zehn Jahre Haft.

Derzeit ist die Urteilsverkündung für den 3. Oktober angesetzt. Eine frühere Entscheidung ist möglich, da die Verteidigung auf eine Beschleunigung drängt. Ein Kautionsantrag in Höhe von einer Million US-Dollar wurde von Richter Arun Subramanian erneut abgelehnt. „Ich sehe keinen Grund, die vorherige Entscheidung zu ändern“, so der Richter.

Verteidigung zeigt sich stolz

Unklar bleibt, welche Auswirkungen das Verfahren auf Sean „Diddy“ Combs’ musikalische und geschäftliche Zukunft haben wird. Sein Team zeigt sich jedoch kämpferisch. „Heute ist ein Sieg auf ganzer Linie“, so Agnifilo, „und wir sind stolz, an seiner Seite zu stehen“.