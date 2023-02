Lil Nas X kündigt sein neues Album für Sommer 2023 an

Über Lil Nas X‘ zweites Album nach seinem 2021 veröffentlichen Debüt MONTERO war bisher nur bekannt, dass es „fast fertig“ sei. Diese Information, die gleichzeitig auch die offizielle Ankündigung war, gibt es allerdings bereits seit dem 16. März 2022. Am Montag (20. Februar 2023) hat der Superstar auf Twitter ein wenig mehr preisgegeben. Unter anderem, dass das noch unbetitelte Album „wahrscheinlich im Sommer“ erscheinen würde. Auslöser war ein Meme über die Release-Strategie des Rappers.

lil nas x when you tell him he can release more than 2 songs a year pic.twitter.com/8PICzje8hd — pranto (@notpranto) February 20, 2023

In den Kommentaren unter dem Post beantworte der 23-Jährige dann einige Fragen. Neben der halb-offiziellen Bestätigung des Veröffentlichungszeitraums verriet er auch, dass der bereits geleakte Song „Souf Down Hoes“ mit Saucy Santana auf dem Album vertreten sein würde. Über die Anzahl der Songs wollte er keine genauen Angaben machen. Allerdings steht die Tracklist wohl auch noch nicht fest und er sei immer noch im Studio. Zwar gäbe es Musik, die er veröffentlichen könne, allerdings wolle er „Ereignisse“ um das Projekt herum bauen. Der Hauptteil der Arbeit sei daher zur Zeit die Planung. Auf Spekulationen über eine mögliche erste Single antwortete er mit der rhetorischen Frage, ob es für Fans zeitnah genug sei, wenn diese während der Tour erschiene. Dies sorgte jedoch eher für Verwirrung. Bisher sind nur Festivalauftritte offiziell bestätigt. Ab März in Südamerika, den USA und Europa, vor allem auf Veranstaltungen der Reihe „Lollapalooza“.

Pläne und ihre Umsetzung

Insgesamt sind Fans angesichts des Zeitplans eher skeptisch. Bereits 2021 hatte Lil Nas X als Antwort auf einen Tweet von Saucy Santana angekündigt, einen gemeinsam „Hit“ für den folgenden Sommer zu veröffentlichen. „Down Souf Hoes“ ist allerdings nicht im Sommer 2022 erschienen, sondern bisher noch gar nicht. Seit MONTERO waren lediglich drei offizielle Songs zu hören. „Industry Baby“ mit Jack Harlow, „Late to the Party“ mit YoungBoy Never Broke Again und „STAR WALKIN‘“, die offizielle Single zur „League of Legends“-Weltmeisterschaft. Auf diesen geringen Output bezog sich auch das Meme, das am Anfang der Konversation stand. Allerdings gab es, während verschiedener Instagram-Livestreams, eine Reihe von Snippets zu hören, die möglicherweise aus Songs der Platte stammen. Auf YouTube sind sie gesammelt.