Lil Nas X: Wird sein nächstes Album nach brasilianischem Funk klingen?

Auf einer Pressekonferenz erklärte Lil Nas X, dass er sich gerne an das Genre wagen würde.

Dass Lil Nas X ein äußert vielseitiger Künstler ist, ist seit seinem Country-Rap-Megahit „Old Time Road“ bekannt. Für sein nächstes Album könnte er sich an ein weiteres Genre wagen. Wie Lil Nas X auf einer Pressekonferenz durchblicken ließ, würde er sich nämlich gern mal an brasilianischen Funk wagen.

Lil Nas Xs Kreativität kennt keine Grenzen?

Während einer Pressekonferenz am Samstag (9. September) auf dem Toronto International Film Festival (TIFF) stand Lil Nas X den Journalist:innen Rede und Antwort. Der Rapper reiste in die kanadische Großstadt, um seinen ersten Film vorzustellen. Die Dokumentation „Lil Nas X: Long Live Montero“ hat den kometenhafte Aufstieg des Rapstars festgehalten und wurde auf dem Festivals erstmal einem Publikum gezeigt.

In der Fragerunde darauf angesprochen, welche Musikrichtungen er sich denn gerne mal widmen würde, gab Lil Nas X zunächst „Folk-Musik“ als Antwort. Nach einer Denkpause folgte kurz darauf als weitere Antwort: „brasilianischer Funk“.

Brasilianischer Funk, oder auch Favela Funk genannt, ist eine Mischung aus HipHop und Miami-Bass, die sich vor allem durch tanzbare Rhythmen auszeichnet. Das Genre entstand einst in den Armenvierteln Rio de Janeiros. Lange Zeit beschränkte sich die Popularität von brasilianischen Funk auf sein Heimatland. Jedoch erlangte der Musikstil, ähnlich wie Reggaeton aus den spanischsprachigen Ländern Lateinamerikas, internationale Beliebtheit. Artists wie M.I.A. und Diplo probierten sich ebenfalls schon an brasilianischen Funk.

Vielleicht wird Las Nas X der nächste Künstler sein, der mit diesen Klängen experimentiert. Dass er stets gerne experimentiert und gerne Neues ausprobiert, deutete der queere Musiker auch in der Pressekonferenz an. Auf die Frage, ob er sich auch selbst in der Rolle des Regisseurs sehe, antwortete er: „Oh, da wird auf jeden Fall etwas passieren.“

Wann und wo die Doku „Lil Nas X: Long Live Montero“ in Deutschland erscheinen wird, ist momentan noch unklar.