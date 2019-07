Lil Nas Xs „Old Town Road“ ist aktuell der meistgestreamte Track des Jahres 2019

Lil Nas Xs „Old Town Road“ ist der am öftesten in den USA gestreamte Track des ersten Halbjahres 2019. Das gab das Marktforschungsinstitut Nielsen in einem nun veröffentlichten Bericht bekannt. Der Song des Country-Rappers wurde bisher schwindelerregende 1,337 Milliarden Mal auf Plattformen wie Spotify, Apple Music und Co. abgerufen.

Bemerkenswert ist auch der Vorsprung, den „Old Country Road“ vor dem zweitplatzierten Track „Sunflower“ von Rapper Post Malone hat: Zwischen den beiden HipHop-Nummern liegen nämlich gut 500 Millionen Klicks (Post Malone: 850 Millionen).

Die Top Ten der in den USA meistgestreamten Tracks des ersten 2019er-Halbjahrs findet Ihr hier im Überblick:

1. Lil Nas X – “Old Town Road” – 1,337,995,000

2. Post Malone – “Sunflower (ft. Swae Lee)” – 850,194,000

3. Ariana Grande – “7 Rings” – 776,696,000

4. Travis Scott – “Sicko Mode” – 623,498,00

5. Halsey – “Without Me” – 599,335,000

6. J. Cole – “Middle Child” – 582,748,000

7. Post Malone – “Wow.” – 582,633,000

8. Blueface – “Thotiana” – 558,277,000

9. Marshmello – “Happier (ft. Bastille)” – 528,640,000

10. YNW Melly – “Murder on My Mind” – 498,806,000

Doch damit nicht genug für Lil Nas X. Der US-Rapper, der erst kürzlich seine Debüt-EP 7 veröffentlichte und sich kurz darauf als homosexuell outete, ist drauf und dran, einen neuen US-Single-Charts-Rekord aufzustellen: Seit bereits 14 Wochen hält sich „Old Town Road“ nun bereits an der Chartspitze – und damit länger, als je ein HipHop-Track zuvor.

Hält sich Lil Nas Xs Hit noch weitere drei Wochen auf dem Platz an der Sonne, würde er sogar zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Momentan teilen sich den noch Mariah Careys und Boyz II Mens „One Sweet Day“ (1995-96), und Luis Fonsis and Daddy Yankees Justin Bieber-Feature „Despacito“ (2017), die jeweils 16 Wochen am Stück von der Chartsspitze grüßten.