Lil Uzi Vert will sich 11-Karat schweren Diamanten in die Stirn implantieren lassen

Am Samstagabend verkündete der US-Rapper Lil Uzi Vert auf seinem Twitter-Account, dass er plane, sich einen 11-Karat schweren Diamanten in seine Stirn implantieren zu lassen. Den habe er bereits im Jahre 2017 ersteigert und aufgrund der extrem hohen Kosten bis zuletzt Zahlungen geleistet. Der Juwelier, der sich dafür verantwortlich zeigt, heißt Elliot Eliantte. Neben Lil Uzi Vert hat dieser in den vergangenen Jahren unter anderem für Künstler*innen wie TakeOff und OffSet exklusiven Schmuck angefertigt.

I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now . This one Stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond. ♦️ A lot of M’s in my face 🤫 💰 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 — Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) January 30, 2021

Den genauen Preis teilte der ETERNAL ATAKE-Rapper seinen Fans nicht direkt mit. Allerdings lassen die 24 Geldbündel-Emojis, die er hinter seinen Post einfügte, darauf schließen, dass sich der Wert des Luxus-Steins auf 24 Millionen US-Dollar beläuft. Weiterhin ließ er nämlich durchsickern, dass der von Natur aus pinkfarbene Diamant einen höheren Wert habe, als all seine Autos und sein Anwesen zusammen.

Yes my Bugatti can’t even pay for it … all my cars together ,plus home, 🚘 🚗 🚙 🏠 💰 this took so long now I can get this money 🥵 https://t.co/37urFCItq6 — Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) January 30, 2021

Zur Info: Zu Little Uzi Verts Autosammlung zählen neben einem Bugatti Veyron noch ein Audi R8, ein Lamborghini Urus, sowie ein USSV Rhino GX. All diese Wagen besitzen zusammengerechnet einen ungefähren Marktwert von 2.5 Millionen US-Dollar. Der Wert seines Anwesens ist nicht bekannt. Betrachtet man allerdings den glamourösen Lifestyle des 26-Jährigen, lässt sich nicht ausschließen, dass der Wert seiner Autos nur einen Bruchteil vom Marktwert des Hauses ausmacht.

Zur genaueren Veranschaulichung teilte der Musiker auf Twitter ein Bild, auf dem er sich den 11-Karat schweren Klunker vor die Stirn hält.

Nicht alle reagieren begeistert von dem Vorhaben des Megastars. So wirft der aus Houston stammenden Rapper Sauce Walka seinem Rap-Kollegen auf Instagram sogar vor, seinen Style zu kopieren. Denn erst vergangenen Monat hat dieser sich einen Diamanten in Form einer Träne unter sein linkes Auge implantieren lassen.

YALL LOOK AT @eliantte @liluzivert GETTIN TO COPY A NIGGA DRIP 💧 😂😂😂😂 dick munching my style for 4-5 years lol 😂😂😂😂😂 yal still can’t see this shit 😂‼️

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 💦Sauce Father👨🏾‍🍳 (@sauce_walka102)