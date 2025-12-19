„Stranger Things“-Reunion: Millie Bobby Brown und David Harbour fehlen

Bei der „Stranger Things"-Feier zur finalen Staffel fehlten Millie Bobby Brown und David Harbour. Neue Spekulationen über das Verhältnis der Hauptdarsteller:innen.

Der Cast von „Stranger Things“ traf sich für eine Zusammenkunft in New York. Ein schillerndes Event mit Star-Power, doch zwei zentrale Namen blieben der Veranstaltung fern. Dies wirft nun Fragen auf.

David Harbour und Millie Bobby Brown waren nicht dabei

Am Donnerstag, dem 18. Dezember 2025, fand die Besetzung der enorm erfolgreichen Mystery-Serie zu einer Party im New Yorker Paley Center zusammen. Unter dem Motto „Stranger Things: The final season celebration“ wurde das Erscheinen der letzten Staffel begangen. Die gesamte Crew kam zusammen, doch zwei der Hauptdarsteller:innen fehlten. Sowohl Millie Bobby Brown als auch David Harbour waren nicht aufzufinden.

David Harbour war ursprünglich für die Veranstaltung angekündigt, wurde allerdings als Teilnehmer spontan entfernt, wie „TMZ“ berichtet. Dieser Umstand wirft Fragen auf, da der Schauspieler in jüngerer Vergangenheit immer wieder mit bizarrem Verhalten für Aufsehen gesorgt hatte. Bei der Darstellerin der Hauptfigur „Eleven“, Millie Bobby Brown, verhält es sich anders: Sie war weder angekündigt, noch gab es einen Überraschungsauftritt. Gerüchten zufolge ist die Beziehung der beiden Schauspieler:innen seit Langem von einem Auf und Ab geprägt.

Tischtuch nun doch zerschnitten?

Das Fernbleiben der beiden Stars lässt die Gerüchteküche nun heißer brodeln denn je. Zuletzt hatten sich Berichte gehäuft, wonach das Verhältnis der zwei Schauspieler:innen auf einem Tiefpunkt angekommen sei. Gegen den 50-jährigen Harbour kursierten schwere Vorwürfe. Er soll sich mehrere Fehltritte am Set erlaubt haben und sah sich im Anschluss Mobbing-Vorwürfen ausgesetzt. Auch gegenüber seiner deutlich jüngeren Kollegin soll er Fehlverhalten an den Tag gelegt haben.

Millie Bobby Brown widersprach den Gerüchten allerdings. Ihr Verhältnis sei nicht belastet und nach wie vor gut. Den beiden wird immer wieder auch eine familiäre, fast schon Vater-Tochter-ähnliche Beziehung und ein professionelles Miteinander nachgesagt. Dies betonten die beiden Schauspieler:innen auch zuletzt bei harmonischen gemeinsamen Auftritten, etwa bei der Premiere der finalen Staffel. Der kürzlich von der britischen Popsängerin Lily Allen geschiedene Harbour war allerdings wenig zuvor negativ aufgefallen, als er in einer Bar ausrastete und mit einem Fan aneinandergeriet.

Offizielle Statements der beiden Schauspieler:innen gibt es bisher nicht.